Si scrive tra parentesi

: Le proposizioni incidentali (o incisive) sono proposizioni che risultano accessorie rispetto al periodo cui sono inserite. Di solito sono poste tra due stessi segni di punteggiatura. Es: secondo me, se non mi sbaglio, come al solito, come avevo previsto, si sa che, sia detto tra noi, a quanto pare. Proprio da "parentesi" le proposizioni incidentali sono dette parentetiche. Segni che possono essere: due virgole, due lineette o due parentesi.

Italiano: Aggettivo: . inciso (pl.: incisi) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sostantivo: inciso (pl.: incisi) . (grammatica) frase incidentale. Voce verbale: inciso . participio passato di incidere, incidersi. Sillabazione: in | cì | so. Pronuncia: IPA: /in'tizo/ . Etimologia / Derivazione: vedi incidere . Sinonimi: cesellato, graffiato, intagliato, intarsiato, rigato, scalfito, scolpito, segnato, solcato, tagliato.