Le vele quadre sopra l albero di maestra

Home / Soluzioni Cruciverba / Le vele quadre sopra l albero di maestra

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le vele quadre sopra l albero di maestra' è 'Velacci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VELACCI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le vele quadre sopra l albero di maestra" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le vele quadre sopra l albero di maestra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Velacci? I velacci sono le vele quadrate posizionate sopra l’albero di maestra, fondamentali per la navigazione a vela. Queste vele permettono di sfruttare i venti provenienti da diverse direzioni, offrendo stabilità e controllo durante la navigazione. La loro forma e posizione contribuiscono a determinare la manovrabilità della nave, soprattutto in condizioni di vento forte. La corretta gestione dei velacci è essenziale per garantire sicurezza e efficienza in mare.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le vele quadre sopra l albero di maestra nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Velacci

La definizione "Le vele quadre sopra l albero di maestra" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le vele quadre sopra l albero di maestra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Velacci:

V Venezia E Empoli L Livorno A Ancona C Como C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le vele quadre sopra l albero di maestra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il pennone più in alto dell albero di maestraSi gonfiano sopra l albero di trinchettoRiveste il tronco dell alberoInnalzati mattone sopra mattoneAlbero che dà frutti ricchi di chicchi rossastri