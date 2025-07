La zona con Calatafimi nei cruciverba: la soluzione è Trapanese

TRAPANESE

Perché la soluzione è Trapanese? Trapense si riferisce a qualcuno originario o legato alla zona di Calatafimi, una frazione di Trapani in Sicilia. Il termine richiama anche i monaci trappisti, ma in questo contesto indica un abitante di quella particolare area. È un modo per identificare una comunità locale con radici profonde nella cultura e nelle tradizioni trapanesi. Conoscere questa parola significa scoprire le sfumature della vita in questa affascinante regione siciliana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La zona sicula di Calatafimi e AlcamoDesiderato il primo caduto a CalatafimiLa zona con Vernazza e ManarolaSi trova nella zona posteriore del cranioLa zona del Piemonte in cui è Nizza Monferrato

Come si scrive la soluzione Trapanese

T Torino

R Roma

A Ancona

P Padova

A Ancona

N Napoli

E Empoli

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C E O E C R R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CROCIERE" CROCIERE

