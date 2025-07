L ossatura della carrozzeria nei cruciverba: la soluzione è Scocca

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L ossatura della carrozzeria' è 'Scocca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCOCCA

Curiosità e Significato di Scocca

Perché la soluzione è Scocca? La parola scozza indica la struttura portante di un veicolo o di un oggetto, quella parte che sostiene tutto il resto. È come l'ossatura che dà forma e resistenza, garantendo stabilità e solidità. In termini più tecnici, si riferisce alla carcassa esterna, spesso in lamiera, che protegge e sostiene gli elementi interni. Conoscere questa parola aiuta a capire meglio il mondo dell’automobilismo e della carrozzeria.

Come si scrive la soluzione Scocca

Hai davanti la definizione "L ossatura della carrozzeria" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

C Como

O Otranto

C Como

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O O I D L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOLIDO" SOLIDO

