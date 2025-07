Esperta, abile nei cruciverba: la soluzione è Brava

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Esperta, abile' è 'Brava'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRAVA

Curiosità e Significato di Brava

La soluzione Brava di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Brava per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Brava? Brava indica una persona esperta e abile in qualcosa, capace di svolgere un compito con competenza e sicurezza. È un complimento che riconosce abilità, talento e buona preparazione. Usata spesso per lodare chi dimostra destrezza o capacità in un determinato campo, la parola valorizza l’impegno e la bravura di qualcuno, sottolineando quanto sia competente e meritevole di apprezzamento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dice di un ragazzo goffo ma abile al computerCosi si definisce un abile furbacchioneAbile di manoMolto abile nella propria professioneUn esperta di taglio e cucito

Come si scrive la soluzione Brava

Se "Esperta, abile" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

R Roma

A Ancona

V Venezia

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R V I N O P O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROVINO" PROVINO

