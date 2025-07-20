Comprende nocciole e mandorle
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Comprende nocciole e mandorle' è 'Frutta Secca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Frutta Secca? Le nocciole e le mandorle sono due tipi di frutta secca molto apprezzate. Sono perfette per uno snack sano o per arricchire dolci e insalate, offrendo gusto e nutrienti preziosi. La loro croccantezza le rende irresistibili in molte preparazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Comprende nocciole e mandorle
- Risposta: FRUTTASECCA
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 6-5
- Vocali: 4
- Consonanti: 7
- Parole: 2
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: FTASEA
- Inizia con: F
- Finisce con: A
Comprende nocciole e mandorle nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Frutta Secca
Quando la definizione "Comprende nocciole e mandorle" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Frutta Secca'.
La soluzione 'Frutta Secca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Comprende nocciole e mandorle". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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