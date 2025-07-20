Comprende nocciole e mandorle

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Comprende nocciole e mandorle' è 'Frutta Secca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

F R U T T A S E C C A

Perchè la soluzione è Frutta Secca? Le nocciole e le mandorle sono due tipi di frutta secca molto apprezzate. Sono perfette per uno snack sano o per arricchire dolci e insalate, offrendo gusto e nutrienti preziosi. La loro croccantezza le rende irresistibili in molte preparazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Comprende nocciole e mandorle

Comprende nocciole e mandorle Risposta: FRUTTASECCA

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 6-5

6-5 Vocali: 4

4 Consonanti: 7

7 Parole: 2

2 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: F T A S E A

Inizia con: F

F Finisce con: A

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Comprende nocciole e mandorle nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Frutta Secca

Quando la definizione "Comprende nocciole e mandorle" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Frutta Secca'.

La soluzione 'Frutta Secca' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Comprende nocciole e mandorle". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.