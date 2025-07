Comprende noci e mandorle nei cruciverba: la soluzione è Frutta Secca

FRUTTA SECCA

Curiosità e Significato di Frutta Secca

Approfondisci la parola di 11 lettere Frutta Secca: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Frutta Secca? La frase Comprende noci e mandorle indica che si tratta di frutta secca, un'alimentazione ricca di nutrienti, perfetta come spuntino sano. La frutta secca è apprezzata per il suo sapore intenso e le proprietà benefiche, come l'apporto di grassi buoni e vitamine. Un alimento versatile e energetico, ideale in ogni dieta equilibrata.

Come si scrive la soluzione Frutta Secca

Hai davanti la definizione "Comprende noci e mandorle" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

R Roma

U Udine

T Torino

T Torino

A Ancona

S Savona

E Empoli

C Como

C Como

A Ancona

