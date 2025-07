Un tipo di antico pavimento a mosaico nei cruciverba: la soluzione è Litostroto

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un tipo di antico pavimento a mosaico' è 'Litostroto'.

LITOSTROTO

Curiosità e Significato di Litostroto

Perché la soluzione è Litostroto? Il termine litostroto si riferisce a un antico pavimento mosaico, tipicamente realizzato con piccole tessere di pietra o ceramica, che formavano disegni decorativi. Questi pavimenti erano molto diffusi nell'antichità, soprattutto in epoca romana, e rappresentano un esempio affascinante di arte e maestria artigianale. Un vero e proprio patrimonio storico che ancora oggi affascina gli appassionati di archeologia e architettura.

Come si scrive la soluzione Litostroto

La definizione "Un tipo di antico pavimento a mosaico" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

