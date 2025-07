Un fastidioso acciacco nei cruciverba: la soluzione è Malanno

Home / Soluzioni Cruciverba / Un fastidioso acciacco

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un fastidioso acciacco' è 'Malanno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MALANNO

Curiosità e Significato di Malanno

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Malanno, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Malanno? MALANNO indica un piccolo disturbo o malattia di lieve entità, come un raffreddore o un acciacco passeggero. È un termine spesso usato per descrivere uno stato di benessere momentaneamente compromesso senza seri rischi per la salute. Insomma, un fastidioso acciacco che passa in fretta, tipico di chi si sente un po’ giù senza essere grave.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fastidioso impegnoFastidioso disturbo gastro-esofageoIl fastidioso rumore di mosche e zanzareAcciacco che blocca la testaFastidioso mal di testa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Malanno

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un fastidioso acciacco", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

L Livorno

A Ancona

N Napoli

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O E D C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DOLCE" DOLCE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.