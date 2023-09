Acciacco che blocca la testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acciacco che blocca la testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TORCICOLLO

Significato/Curiosita : Acciacco che blocca la testa

Maneggiare la pistola: dimostra tale abilità quando fredda un masnadiere, che aveva minacciato shanks, sparandogli un colpo alla testa senza che egli si... «torcicollo eurasiatico» wikimedia commons contiene immagini o altri file su torcicollo eurasiatico wikispecies contiene informazioni su torcicollo eurasiatico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Acciacco che blocca la testa : acciacco; blocca; testa; Un fastidioso acciacco ; A volte blocca no i muscoli; Le blocca no gli ingorghi; Lo blocca una frana; Fa blocca re l azione del calciatore; Acquitrini in cui si rimane blocca ti; testa di ippocampo; Riparava la testa ; Michelangelo le ha scolpite in testa a Mosè; Chi ci va chiede una testa ta; Scuotere la testa ;

Cerca altre Definizioni