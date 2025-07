Un contenitore dell ortolano nei cruciverba: la soluzione è Cassetta

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un contenitore dell ortolano' è 'Cassetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASSETTA

Curiosità e Significato di Cassetta

Hai risolto il cruciverba con Cassetta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Cassetta.

Perché la soluzione è Cassetta? Una cassetta è un contenitore di piccole dimensioni, spesso in legno o plastica, usato per conservare e trasportare oggetti vari. Nel contesto dell'ortolano, si tratta di una scatola usata per raccogliere e portare frutta, verdura o altri prodotti freschi dal campo al mercato. È un elemento pratico e versatile, fondamentale nell’attività agricola e commerciale.

Come si scrive la soluzione Cassetta

Se "Un contenitore dell ortolano" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

