Se non sono di tutti diventano privilegi nei cruciverba: la soluzione è Diritti

Home / Soluzioni Cruciverba / Se non sono di tutti diventano privilegi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Se non sono di tutti diventano privilegi' è 'Diritti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIRITTI

Curiosità e Significato di Diritti

La soluzione Diritti di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Diritti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Diritti? I diritti sono i vantaggi e le libertà fondamentali che spettano a ogni persona, come l’istruzione, la salute e la libertà di espressione. Quando questi non sono garantiti a tutti, diventano privilegi riservati a pochi. Per una società giusta ed equa, è essenziale che i diritti siano universali, accessibili e rispettati da tutti. Solo così si costruisce un mondo più equo e solidale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono tutti i gatti di notteSono tutti più o meno salatiNon tutti sono confessiSono sulla bocca di tuttiCe ne sono di tutti i colori

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Diritti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Se non sono di tutti diventano privilegi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

R Roma

I Imola

T Torino

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A P A T R N A C T I O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PIANTACAROTE" PIANTACAROTE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.