La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Scrisse Cento apologhi' è 'Trilussa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRILUSSA

Curiosità e Significato di Trilussa

Non fermarti alla soluzione! Conosci Trilussa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Trilussa.

Perché la soluzione è Trilussa? Trilussa è il nome d'arte di Alberto Casella, celebre poeta romano del '900 noto per le sue poesie in dialetto e per il suo stile ironico e satirico. La sua poesia Scrisse Cento apologhi sottolinea l'abilità di Trilussa nel usare l'umorismo per commentare la società. È un esempio di come la poesia possa essere divertente e profonda allo stesso tempo.

Come si scrive la soluzione Trilussa

La definizione "Scrisse Cento apologhi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

I Imola

L Livorno

U Udine

S Savona

S Savona

A Ancona

