MALGA

Curiosità e Significato di Malga

Perché la soluzione è Malga? La parola malga indica una baita di montagna, tipica delle zone alpine, dove si allevano mucche e si producono formaggi tradizionali. Sono rifugi immersi nella natura, spesso raggiungibili a piedi, simbolo di atmosfere rusticache e autentiche. In sintesi, rappresentano un angolo di pace tra le vette, perfetto per vivere un'esperienza autentica in alta quota.

Come si scrive la soluzione Malga

M Milano

A Ancona

L Livorno

G Genova

A Ancona

