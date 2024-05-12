Una dimora alpestre

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una dimora alpestre' è 'Malga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MALGA

Perché la soluzione è Malga? Una malga rappresenta una tipica dimora alpestre, tipicamente situata in alta quota tra le montagne. Costruita in modo semplice con materiali locali come legno e pietra, serve principalmente come rifugio per i pastori e come luogo di produzione di formaggi e altri prodotti caseari. Queste strutture sono fondamentali per le attività agricole tradizionali e per il mantenimento delle usanze alpine. La malga si integra perfettamente nel paesaggio naturale, offrendo un punto di riferimento caratteristico delle zone montane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una dimora alpestre". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Una dimora alpestre nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Malga

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una dimora alpestre" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una dimora alpestre" conferma che la soluzione 'Malga' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Malga

M Milano A Ancona L Livorno G Genova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una dimora alpestre" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Malga' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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