Abituale dimora

Significato della soluzione per: Abituale dimora

Sostantivo

Sede – distretto della città di Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brasile) SEDE (sottocommissione per la sicurezza e la difesa) – sottocommissione della commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo Gérard de Sède – scrittore francese

sede f (pl.: sedi)

(politica) (diritto) (economia) luogo che può ospitare delle amministrazioni pubbliche, degli uffici, delle associazioni ecc. il Reichstag è, dal 19 aprile 1999, la sede del parlamento tedesco

Sillabazione

sè | de

Pronuncia

IPA: /'sde/

Etimologia / Derivazione

dal latino sedes ossia "sedia, seggio" e successivamente "luogo di residenza, dimora"

Sinonimi

domicilio, casa, abitazione, dimora, residenza, ufficio, edificio

filiale, agenzia, centrale

luogo, posto, punto, collocazione, spazio, posizione









(distaccata di azienda, ditta ecc.) succursale, dipendenza

succursale, dipendenza ( un partito) sezione

sezione ambiente, luogo, circostanza, momento

Contrari

filiale, succursale

