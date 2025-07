Per dar fuoco alle mine nei cruciverba: la soluzione è Miccia

MICCIA

Curiosità e Significato di Miccia

Perché la soluzione è Miccia? Per dar fuoco alle mine significa accendere una miccia, ovvero la cordicella che, una volta accesa, fa esplodere o incendia qualcosa. La parola miccia si riferisce proprio a questa corda, spesso usata in esplosivi o fuochi d'artificio. È un termine che richiama l’atto di innescare un processo, simbolo di avvio o di inizio di qualcosa importante.

Come si scrive la soluzione Miccia

M Milano

I Imola

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E I N C Mostra soluzione



