La confermazione del battesimo nei cruciverba: la soluzione è Cresima

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La confermazione del battesimo' è 'Cresima'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRESIMA

Curiosità e Significato di Cresima

Approfondisci la parola di 7 lettere Cresima: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cresima? La Cresima è il sacramento che conferisce la pienezza dello Spirito Santo ai credenti, rafforzando la loro fede e il loro impegno spirituale. È un momento importante di crescita e consacrazione nella fede cristiana, spesso associato alla cerimonia di conferma. Attraverso questa celebrazione, i fedeli diventano testimoni più forti della loro fede nella comunità religiosa.

Come si scrive la soluzione Cresima

C Como

R Roma

E Empoli

S Savona

I Imola

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N C R O S O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCONTRO" SCONTRO

