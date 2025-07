L elemento H che con l ossigeno... fa acqua nei cruciverba: la soluzione è Idrogeno

IDROGENO

Curiosità e Significato di Idrogeno

Perché la soluzione è Idrogeno? L'idrogeno è l'elemento più leggero e abbondante nell'universo, fondamentale per la vita e le reazioni chimiche. Spesso associato all'acqua, in cui si combina con l'ossigeno, rappresenta anche l'energia pulita del futuro. Conosciuto come il gas della vita, l'idrogeno apre nuove frontiere nella tecnologia e nell'ambiente, dimostrando quanto sia prezioso e versatile per il nostro pianeta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Privata dell altro elemento con cui fa coppiaNon fa star più nella pelleFa alzare i tifosi allo stadioFa lacrimare e tossireChi lo dà fa partire il progetto

Come si scrive la soluzione Idrogeno

Se ti sei imbattuto nella definizione "L elemento H che con l ossigeno... fa acqua", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

D Domodossola

R Roma

O Otranto

G Genova

E Empoli

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S I E C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CESOIE" CESOIE

