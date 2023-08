Privata dell altro elemento con cui fa coppia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Privata dell altro elemento con cui fa coppia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPAIATA

Significato/Curiosita : Privata dell altro elemento con cui fa coppia

Stai cercando il film omonimo, vedi 11 settembre 2001 (film). gli attentati dell'11 settembre 2001 furono una serie di quattro attacchi suicidi coordinati... Migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. con il termine elettrone spaiato si indica un elettrone che occupa da solo un determinato orbitale atomico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Privata dell altro elemento con cui fa coppia : privata; altro; elemento; coppia; Facenti parte della sfera personale e privata ; Casa di cura privata ; È privata in un film con Jamie Foxx; radio privata ; Una lotteria privata ; Tutt altro che rettilinee; altro nome con cui sono noti i dirigibili; altro nome dei martin pescatori europei; Entrato in carica dopo un altro ; Passare da un interesse all altro ; elemento con numero atomico 31; Altro nome della piastrina l elemento del sangue; L elemento con numero atomico 34; Eseguono lavorazioni con l elemento dal simbolo Sn; Un elemento delle cellule fotoelettriche; Nomignolo della coppia di Fedez e Chiara Ferragni; Una coppia può esserlo in casa; Nel poker la coppia di quattro carte; Contrapposizione tra una coppia di opposti; Una delle due metà d una coppia ;

Cerca altre Definizioni