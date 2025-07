Induce a muoversi con i piedi di piombo nei cruciverba: la soluzione è Cautela

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Induce a muoversi con i piedi di piombo' è 'Cautela'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAUTELA

Curiosità e Significato di Cautela

La parola Cautela è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cautela.

Perché la soluzione è Cautela? Cautela significa agire con attenzione e prudenza, evitando rischi o decisioni affrettate. È un atteggiamento di prudenza che invita a muoversi lentamente e con scrupolo, come indicato dall’espressione muoversi con i piedi di piombo. È fondamentale per proteggersi da errori o pericoli, soprattutto in situazioni delicate o imprevedibili. In breve, la cautela è il modo più saggio di affrontare le sfide della vita.

Come si scrive la soluzione Cautela

Stai cercando la risposta alla definizione "Induce a muoversi con i piedi di piombo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

U Udine

T Torino

E Empoli

L Livorno

A Ancona

