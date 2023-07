Procedono con i piedi di piombo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Procedono con i piedi di piombo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CAUTI

Significato/Curiosita : Procedono con i piedi di piombo

Sesta bolgia sono puniti gli ipocriti, che procedono vestiti di pesanti cappe di piombo, dorate all'esterno, con evidente allusione al contrasto tra l'apparenza... Scroto con le grandi labbra, condizione che permette, con appropriati e cauti movimenti del bacino da parte di entrambi, il delicato sfregamento dei testicoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Procedono con i piedi di piombo : procedono; piedi; piombo; procedono veleggiando; procedono in fila indiana; procedono sfilando; Mercurio le aveva ai piedi ; Sta in piedi sul biliardo; Consonanti in piedi ; Si infilano ai piedi ; Ai piedi del Mottarone; Il simbolo del piombo ; Un cane da guardia nostrano di color grigio o piombo ; Gioco di carte col piombo e lo striscio; Devono essere a piombo ; La regista di Anni di piombo ;

Cerca altre Definizioni