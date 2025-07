Giustifica l assenza dell imputato al processo nei cruciverba: la soluzione è Legittimo Impedimento

La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Giustifica l assenza dell imputato al processo' è 'Legittimo Impedimento'.

LEGITTIMO IMPEDIMENTO

Curiosità e Significato di Legittimo Impedimento

Perché la soluzione è Legittimo Impedimento? Il termine legittimo impedimento si riferisce a una giustificazione valida e riconosciuta dalla legge che permette a una persona di non partecipare a un processo o a un'udienza, come ad esempio malattia o altri motivi urgenti. In questi casi, l’assenza dell’imputato viene considerata giustificata e lecita, tutelando i suoi diritti e assicurando il corretto svolgimento delle procedure giudiziarie.

Hai davanti la definizione "Giustifica l assenza dell imputato al processo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta

