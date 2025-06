L assenza ingiustificata dell imputato al processo nei cruciverba: la soluzione è Contumacia

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L assenza ingiustificata dell imputato al processo' è 'Contumacia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONTUMACIA

Curiosità e Significato di "Contumacia"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Contumacia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Contumacia? La contumacia si riferisce alla situazione in cui un imputato non si presenta in aula durante un processo, nonostante sia stato regolarmente convocato. Questo può accadere per vari motivi, ma può portare a conseguenze legali significative, come la possibilità di procedere con il processo anche in assenza dell'imputato. In sostanza, la contumacia segna una sorta di assenza giustificata che il sistema giudiziario deve affrontare nel suo funzionamento.

Come si scrive la soluzione Contumacia

La definizione "L assenza ingiustificata dell imputato al processo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

U Udine

M Milano

A Ancona

C Como

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R E C N S N E I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RECENSIONE" RECENSIONE

