La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Duole per l emicrania' è 'Capo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPO

Curiosità e Significato di Capo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Capo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Capo? Capo indica la parte superiore del corpo che contiene il cervello, centro di controllo di sensazioni e pensieri. È anche il termine usato comunemente per riferirsi alla testa, spesso coinvolta in emicranie e mal di testa. In breve, il capo è quella zona su cui spesso si concentrano i fastidi legati ai dolori cranici, rendendolo il punto di riferimento per il sollievo.

Come si scrive la soluzione Capo

Non riesci a risolvere la definizione "Duole per l emicrania"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

P Padova

O Otranto

