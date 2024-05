La Soluzione ♚ Combattono l emicrania La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ANALGESICI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Combattono l emicrania. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Un farmaco antalgico o analgesico (o antidolorifico) è medicamente utilizzato per lenire il dolore riducendolo, senza però intervenire sulle cause che l'hanno provocato. Lo stato di salute a cui conducono si dice appunto analgesia.

