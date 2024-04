La Soluzione ♚ Duole per la coxalgia La definizione e la soluzione di 4 lettere: Duole per la coxalgia. ANCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Duole per la coxalgia: In anatomia umana, l'anca è la regione di unione fra tronco, nello specifico la sua regione pelvica, e arto inferiore. È costituita da una sola unità giunturale, l'articolazione coxofemorale, ovvero l'enartrosi tra il cotile dell'osso iliaco e la testa del femore, e dalle parti molli che la rivestono. L'anca è importantissima nelle attività di carico e nella deambulazione; a differenza della spalla, è un'articolazione molto stabile e pertanto sacrifica un certo arco di movimento. Sostantivo Significato e Curiosità su: In anatomia umana, l'anca è la regione di unione fra tronco, nello specifico la sua regione pelvica, e arto inferiore. È costituita da una sola unità giunturale, l'articolazione coxofemorale, ovvero l'enartrosi tra il cotile dell'osso iliaco e la testa del femore, e dalle parti molli che la rivestono. L'anca è importantissima nelle attività di carico e nella deambulazione; a differenza della spalla, è un'articolazione molto stabile e pertanto sacrifica un certo arco di movimento. anca ( approfondimento) f sing (pl.: anche) (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) parte ossea del bacino, dove finisce la coscia Sillabazione àn | ca Pronuncia IPA: /'anka/ Etimologia / Derivazione dal germanico hanka ( fonte Treccani); dal francese hanche, a sua volta dalla radice germanica che si ritrova nel tedesco Hanke, ri collegata da alcuni alla radice che in sancrito è ak, ank e in latino e greco si ritrova in ancus e Sinonimi fianco Alterati (diminutivo) anchetta Altre Definizioni con anca; duole; coxalgia; Sedile senza spalliera; Logorarsi le forze; Sfinire spossare; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Duole per la coxalgia

ANCA

A

N

C

A

