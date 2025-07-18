Uno dei più benemeriti fu Poggio Bracciolini
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Uno dei più benemeriti fu Poggio Bracciolini' è 'Umanisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: UMANISTI
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno dei più benemeriti fu Poggio Bracciolini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Perché la soluzione è Umanisti? Gli umanisti sono studiosi che riscoprono e valorizzano le opere dell'antichità, contribuendo alla rinascita culturale del Medioevo. Tra i più noti si distingue Poggio Bracciolini, riconosciuto per il suo ruolo fondamentale nel recupero di testi antichi e nella diffusione del sapere. La loro attività ha permesso di preservare e diffondere le conoscenze classiche, influenzando profondamente il pensiero e la cultura occidentale.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno dei più benemeriti fu Poggio Bracciolini" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Uno dei più benemeriti fu Poggio Bracciolini nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Umanisti
La definizione "Uno dei più benemeriti fu Poggio Bracciolini" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno dei più benemeriti fu Poggio Bracciolini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 8 lettere della soluzione Umanisti:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno dei più benemeriti fu Poggio Bracciolini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Studiosi e appassionati di lettere classicheGiovanni : fu più volte Primo Ministro fra 800 e 900Uno dei suoi più grandi esponenti fu MagritteFu una delle più famose utilitarie italianeFu il più acceso sostenitore di RobespierreFu una delle più contestate imposte nell Italia dell 800
T O T G T E I N A