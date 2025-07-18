Uno dei più benemeriti fu Poggio Bracciolini

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Uno dei più benemeriti fu Poggio Bracciolini' è 'Umanisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UMANISTI

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno dei più benemeriti fu Poggio Bracciolini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Umanisti? Gli umanisti sono studiosi che riscoprono e valorizzano le opere dell'antichità, contribuendo alla rinascita culturale del Medioevo. Tra i più noti si distingue Poggio Bracciolini, riconosciuto per il suo ruolo fondamentale nel recupero di testi antichi e nella diffusione del sapere. La loro attività ha permesso di preservare e diffondere le conoscenze classiche, influenzando profondamente il pensiero e la cultura occidentale.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno dei più benemeriti fu Poggio Bracciolini" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

La definizione "Uno dei più benemeriti fu Poggio Bracciolini" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno dei più benemeriti fu Poggio Bracciolini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Umanisti:

U Udine M Milano A Ancona N Napoli I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno dei più benemeriti fu Poggio Bracciolini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

