La Soluzione ♚ Fu il più acceso sostenitore di Robespierre

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SAINT JUST

Curiosità su Fu il piu acceso sostenitore di robespierre: Morte di luigi xvi e partecipò alle guerre rivoluzionarie francesi. in seguito si unì al colpo di stato del 9 termidoro che rovesciò robespierre, instaurando... Louis Antoine Léon de Saint-Just, più noto come Louis Antoine de Saint-Just, e soprannominato Arcangelo della Rivoluzione o Arcangelo del Terrore (Decize, 25 agosto 1767 – Parigi, 28 luglio 1794), è stato un politico, rivoluzionario, giornalista e avvocato francese. Massone, tra i protagonisti della Rivoluzione francese, fu fedelissimo amico e braccio destro di Robespierre fino alla sua morte, nonché membro dell'ufficioso "triumvirato" giacobino al Comitato di salute pubblica, assieme allo stesso Robespierre e a Georges Couthon.

