Tessuto per asciugamani
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tessuto per asciugamani' è 'Ciniglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CINIGLIA
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Perché la soluzione è Ciniglia? La cinghia è un tessuto morbido e assorbente, utilizzato principalmente per la produzione di asciugamani. La sua capacità di assorbire l'acqua e di essere delicata sulla pelle la rende ideale per l'uso quotidiano. Spesso realizzata con fibre naturali come il cotone, si presenta soffice e resistente, garantendo comfort e durabilità nel tempo. La sua versatilità consente di utilizzarla anche in altri ambiti domestici, mantenendo sempre elevate norme di qualità e praticità.
Tessuto per asciugamani nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ciniglia
Quando la definizione "Tessuto per asciugamani" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ciniglia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Tessuto per asciugamani
- Risposta: CINIGLIA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Ciniglia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tessuto per asciugamani". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Tessuto con puntini di colore diverso Tessuto scozzese Nastro di tessuto usato per rinforzare Un liscio tessuto di cotone Lunga fascia di tessuto con cui cingere il collo
Altre definizioni collegate
Con tessuto: Tessuto di seta lavorata
Con asciugamani: Guarnizioni per asciugamani