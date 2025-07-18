Tessuto per asciugamani

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tessuto per asciugamani' è 'Ciniglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CINIGLIA

Vuoi approfondire la risposta Ciniglia? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Ciniglia? La cinghia è un tessuto morbido e assorbente, utilizzato principalmente per la produzione di asciugamani. La sua capacità di assorbire l'acqua e di essere delicata sulla pelle la rende ideale per l'uso quotidiano. Spesso realizzata con fibre naturali come il cotone, si presenta soffice e resistente, garantendo comfort e durabilità nel tempo. La sua versatilità consente di utilizzarla anche in altri ambiti domestici, mantenendo sempre elevate norme di qualità e praticità.

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Tessuto per asciugamani nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ciniglia

Quando la definizione "Tessuto per asciugamani" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ciniglia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Tessuto per asciugamani

Tessuto per asciugamani Risposta: CINIGLIA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: C_______

C_______ Inizia con: C

C Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

C Como I Imola N Napoli I Imola G Genova L Livorno I Imola A Ancona

La soluzione 'Ciniglia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tessuto per asciugamani". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.