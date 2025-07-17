Pietra preziosa di colore viola
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SOLUZIONE: AMETISTA
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Pietra preziosa di colore viola nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ametista
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Pietra preziosa di colore viola
- Risposta: AMETISTA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: A_______
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Ametista' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pietra preziosa di colore viola". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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