L invio sulla tastiera

La soluzione di 5 lettere per la definizione: L invio sulla tastiera. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ENTER

Curiosità su L invio sulla tastiera: Tasto invio invio (nelle tastiere inglesi return o enter, in passato indicato raramente con immiss) è un tasto presente in quasi tutte le tastiere dei...

