Hanno sempre una gobba
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Hanno sempre una gobba' è 'Dromedari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Dromedari? I dromedari sono animali noti per la loro caratteristica gobba, che li distingue dagli altri cammelli. Questa particolare forma permette loro di immagazzinare grasso, adattandosi a lunghi viaggi nel deserto. Sono essenziali per molte popolazioni che vivono in ambienti aridi e caldi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Hanno sempre una gobba
- Risposta: DROMEDARI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: DMAI
- Inizia con: D
- Finisce con: I
Hanno sempre una gobba nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Dromedari
La definizione "Hanno sempre una gobba" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dromedari'.
La soluzione 'Dromedari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Hanno sempre una gobba". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Con hanno: Hanno corso in Messico
Con sempre: Risponde sempre no a chi le chiede la mano
Con gobba: Una gobba della strada