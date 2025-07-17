Hanno sempre una gobba

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Hanno sempre una gobba' è 'Dromedari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D R O M E D A R I

Perchè la soluzione è Dromedari? I dromedari sono animali noti per la loro caratteristica gobba, che li distingue dagli altri cammelli. Questa particolare forma permette loro di immagazzinare grasso, adattandosi a lunghi viaggi nel deserto. Sono essenziali per molte popolazioni che vivono in ambienti aridi e caldi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Hanno sempre una gobba

Hanno sempre una gobba Risposta: DROMEDARI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: D M A I

Inizia con: D

D Finisce con: I

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Hanno sempre una gobba nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Dromedari

La definizione "Hanno sempre una gobba" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dromedari'.

La soluzione 'Dromedari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Hanno sempre una gobba". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.