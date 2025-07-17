Carlo che lanciò il giavellotto a 86,74 m
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SOLUZIONE: LIEVORE
Perchè la soluzione è Lievore? Carlo si distese con determinazione e lanciò il giavellotto, raggiungendo una distanza impressionante di 86,74 metri. La sua performance dimostra come la forza e la tecnica possano portare a risultati eccezionali, lasciando tutti senza parole davanti a un gesto così potente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Carlo che lanciò il giavellotto a 86,74 m nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lievore
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Carlo che lanciò il giavellotto a 86,74 m
- Risposta: LIEVORE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: L______
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Lievore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Carlo che lanciò il giavellotto a 86,74 m". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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