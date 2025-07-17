Carlo che lanciò il giavellotto a 86,74 m

Luca Bianchi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Carlo che lanciò il giavellotto a 86,74 m' è 'Lievore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIEVORE

Perchè la soluzione è Lievore? Carlo si distese con determinazione e lanciò il giavellotto, raggiungendo una distanza impressionante di 86,74 metri. La sua performance dimostra come la forza e la tecnica possano portare a risultati eccezionali, lasciando tutti senza parole davanti a un gesto così potente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Carlo che lanciò il giavellotto a 86,74 m nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lievore

In presenza della definizione "Carlo che lanciò il giavellotto a 86,74 m", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lievore'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Carlo che lanciò il giavellotto a 86,74 m
  • Risposta: LIEVORE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: L______
  • Inizia con: L
  • Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

L Livorno
I Imola
E Empoli
V Venezia
O Otranto
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Lievore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Carlo che lanciò il giavellotto a 86,74 m". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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