Carlo che lanciò il giavellotto a 86,74 m

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Carlo che lanciò il giavellotto a 86,74 m' è 'Lievore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIEVORE

Perchè la soluzione è Lievore? Carlo si distese con determinazione e lanciò il giavellotto, raggiungendo una distanza impressionante di 86,74 metri. La sua performance dimostra come la forza e la tecnica possano portare a risultati eccezionali, lasciando tutti senza parole davanti a un gesto così potente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Carlo che lanciò il giavellotto a 86,74 m nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lievore

In presenza della definizione "Carlo che lanciò il giavellotto a 86,74 m", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lievore'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Carlo che lanciò il giavellotto a 86,74 m

Carlo che lanciò il giavellotto a 86,74 m Risposta: LIEVORE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: L______

L______ Inizia con: L

L Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

L Livorno I Imola E Empoli V Venezia O Otranto R Roma E Empoli

La soluzione 'Lievore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Carlo che lanciò il giavellotto a 86,74 m". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.