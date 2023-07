Le ventidue sul quadrante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ventidue sul quadrante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DIECI

Significato/Curiosita : Le ventidue sul quadrante

Assunse t.m. christopher perché lo aiutasse a rielaborare l'intera serie in ventidue lungometraggi disposti in ordine cronologico. fu girato inoltre del nuovo... 2. i dieci comandamenti, detti anche il decalogo (in ebraico: , assèret hadibrot, 'le dieci enunciazioni') o le dieci parole...