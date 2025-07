Uscita fuori dall acqua nei cruciverba: la soluzione è Emersa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Uscita fuori dall acqua' è 'Emersa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMERSA

Curiosità e Significato di Emersa

Hai risolto il cruciverba con Emersa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Emersa.

Perché la soluzione è Emersa? Emersa indica qualcosa che è uscita dall'acqua, come un'onda che si solleva o un pesce che emerge dalla superficie. È un termine che descrive la fase in cui un elemento si stacca dal suo stato di immersione, diventando visibile sopra il livello dell'acqua. Perfetto per indicare anche situazioni in cui qualcosa si manifesta improvvisamente. È una parola che racchiude l'idea di scoperta e rivelazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Spicca lunghi balzi fuori dall acquaSpicca balzi fuori dall acquaIl sistema che protegge Venezia dall acqua altaSgretolato dall acquaResiduo secco lasciato dall acqua marina

Come si scrive la soluzione Emersa

La definizione "Uscita fuori dall acqua" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

M Milano

E Empoli

R Roma

S Savona

A Ancona

