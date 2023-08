Spicca lunghi balzi fuori dall acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spicca lunghi balzi fuori dall acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PESCE VOLANTE

Significato/Curiosità : Spicca lunghi balzi fuori dall acqua

Il pesce volante è una creatura affascinante e sorprendente che abita gli oceani. Conosciuto scientificamente come Exocoetus, questo pesce ha adattato il suo corpo per eseguire incredibili balzi fuori dall'acqua, dando l'illusione del volo. Le sue pinne pettorali allungate agiscono come ali, consentendogli di planare sopra la superficie dell'acqua per distanze sorprendenti. Questa abilità gli consente di sfuggire ai predatori sott'acqua e di cercare cibo o nuovi habitat. Il pesce volante è un esempio stupefacente dell'adattamento evolutivo nel regno marino, mostrando come la natura possa creare soluzioni straordinarie per la sopravvivenza e la mobilità.

