Il sistema che protegge Venezia dall acqua alta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sistema che protegge Venezia dall acqua alta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MOSE

Significato/Curiosita : Il sistema che protegge venezia dall acqua alta

il sistema di rotazione delle lenti. dal locale di servizio si accede superiormente alla lanterna, cioè la struttura a vetri che contiene e protegge la... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mosè (disambigua). mosè (latino: moyses; moisè in italiano arcaico; in ebraico: , standard... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

