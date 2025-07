Una con occhi difettosi nei cruciverba: la soluzione è Strabica

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una con occhi difettosi' è 'Strabica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRABICA

Curiosità e Significato di Strabica

Non fermarti alla soluzione! Conosci Strabica più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Strabica.

Perché la soluzione è Strabica? Strabica si riferisce a chi ha occhi disallineati, spesso per un difetto visivo chiamato strabismo. Questo disturbo provoca una deviazione degli occhi, creando l'impressione che uno dei due punti verso cui si guarda sia diverso dall'altro. È un problema che può influenzare la vista e l'aspetto, ma con interventi e trattamenti appropriati può essere corretto.

Come si scrive la soluzione Strabica

Hai trovato la definizione "Una con occhi difettosi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

B Bologna

I Imola

C Como

A Ancona

