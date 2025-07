Sostegni per cineprese nei cruciverba: la soluzione è Treppiedi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sostegni per cineprese' è 'Treppiedi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TREPPIEDI

Curiosità e Significato di Treppiedi

Approfondisci la parola di 9 lettere Treppiedi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Treppiedi? TREPPIEDI indica un sostegno o aiuto fornito alle piccole imprese, come un incentivo economico per favorire la ripresa e lo sviluppo. È un termine che richiama l’idea di una spinta, di un equilibrio stabile per le aziende in difficoltà, aiutandole a rialzarsi e crescere. In sostanza, rappresenta un'azione di supporto concreta per il rilancio del settore imprenditoriale locale.

Come si scrive la soluzione Treppiedi

Non riesci a risolvere la definizione "Sostegni per cineprese"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

E Empoli

P Padova

P Padova

I Imola

E Empoli

D Domodossola

I Imola

