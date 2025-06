Sostegni verticali per cinture nei cruciverba: la soluzione è Passanti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sostegni verticali per cinture' è 'Passanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PASSANTI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Passanti più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Passanti.

Perché la soluzione è Passanti? I passanti sono piccoli elementi utilizzati per fissare o sostenere le cinture di sicurezza nei veicoli o in altri dispositivi di trasporto. Funzionano come punti di ancoraggio, aiutando a mantenere la cintura in posizione corretta e garantendo la sicurezza di chi viaggia. Sono componenti essenziali per un utilizzo corretto delle cinture, contribuendo a proteggere in caso di incidente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:I nostri naturali sostegniUn gradino delle scale verticaliI sostegni per il lancio dei missiliStrutture architettoniche verticali portantiI sostegni del ponte

