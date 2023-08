Conosce il nome di molte medicine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conosce il nome di molte medicine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : FARMACISTA

Significato/Curiosità : Conosce il nome di molte medicine

Il farmacista è un professionista del settore sanitario che ha una conoscenza approfondita dei farmaci e delle medicine. Questo esperto professionista svolge un ruolo cruciale nella gestione e nella distribuzione dei farmaci, offrendo consulenza ai pazienti sulla corretta assunzione, gli effetti collaterali e le interazioni tra i farmaci. Il farmacista lavora nelle farmacie, ospedali o altre strutture sanitarie, assicurandosi che i pazienti ricevano i farmaci prescritti in modo sicuro ed efficace. Essi sono aggiornati sulle ultime scoperte e informazioni riguardanti i farmaci, contribuendo a garantire il benessere e la salute dei pazienti attraverso la gestione responsabile dei farmaci.

Altre risposte alla domanda : Conosce il nome di molte medicine : conosce; nome; molte; medicine; Trovare ciò che non si conosce va; Non conosce il galateo; La conosce chi l ha fatta; La conosce nza delle cose divine secondo la filosofia di Basilide; Riconosce l esistenza di Dio come garante dell ordine naturale; Dà nome a una razza di conigli; Il nome femminile che si anagramma in asino; Il pronome per me; Il nome di Gauguin; Il nome di Capote; In molte città è un alternativa alla bici; Se sono molte è spesso; Consente la molte plicità dei partiti; molte ; Chi ne aveva molte era ricco; Lo sono le medicine inutilizzabili; Sanarsi con le medicine ; Rivendita di medicine ; Una via per le medicine ; Contengono profumi o medicine ;

Cerca altre Definizioni