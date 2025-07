Mancante di qualche cosa nei cruciverba: la soluzione è Incompleto

INCOMPLETO

Curiosità e Significato di Incompleto

Perché la soluzione è Incompleto? Incompleto descrive qualcosa che manca di alcune parti o aspetti, risultando quindi non ancora perfezionato o terminato. È come un puzzle con pezzi mancanti o un progetto ancora in fase di sviluppo. Quando qualcosa è incompleto, richiede ulteriori interventi o aggiunte per essere considerato pienamente finito. In sostanza, rappresenta uno stato di progresso ancora da completare.

Come si scrive la soluzione Incompleto

Hai trovato la definizione "Mancante di qualche cosa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

C Como

O Otranto

M Milano

P Padova

L Livorno

E Empoli

T Torino

O Otranto

