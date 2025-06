Nascondere con qualche cosa nei cruciverba: la soluzione è Coprire

COPRIRE

Curiosità e Significato di Coprire

Perché la soluzione è Coprire? Il termine coprire significa mettere qualcosa sopra un’altra cosa per nasconderla o proteggerla, come una coperta su un letto o un telo su un oggetto. È un modo semplice per celare o proteggere, mantenendo nascosto ciò che si desidera non venga visto o danneggiato. In ogni situazione, coprire è l’azione di creare uno strato che nasconde l’originale, offrendo sicurezza e privacy.

Come si scrive la soluzione Coprire

Stai cercando la risposta alla definizione "Nascondere con qualche cosa"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

P Padova

R Roma

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O U S N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ONLUS" ONLUS

