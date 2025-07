Luogo di riparo, specie in montagna nei cruciverba: la soluzione è Rifugio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Luogo di riparo, specie in montagna' è 'Rifugio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIFUGIO

Curiosità e Significato di Rifugio

La parola Rifugio è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Rifugio.

Perché la soluzione è Rifugio? Il termine rifugio indica un luogo di riparo, spesso situato in montagna, dove si può trovare protezione dal freddo o dalle intemperie. È un punto di sostegno per escursionisti e alpinisti, offrendo rifugio e conforto durante le avventure in alta quota. In breve, rappresenta un'oasi di calma e sicurezza tra i paesaggi montani.

Come si scrive la soluzione Rifugio

Se "Luogo di riparo, specie in montagna" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

I Imola

F Firenze

U Udine

G Genova

I Imola

O Otranto

