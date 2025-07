Lo è spesso un uccello acquatico nei cruciverba: la soluzione è Palmipede

PALMIPEDE

Curiosità e Significato di Palmipede

La soluzione Palmipede di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Palmipede per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Palmipede? Palmipede è un termine che indica una pianta acquatica appartenente alla famiglia delle Palmae, tipica di ambienti umidi e paludosi. Il suo nome deriva dalla presenza di foglie simili a palme e da un habitat che ricorda un habitat acquatico, come stagni o zone umide. È un esempio di come la natura integra elementi di diverse specie in ambienti delicati e affascinanti.

Come si scrive la soluzione Palmipede

Hai davanti la definizione "Lo è spesso un uccello acquatico" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

L Livorno

M Milano

I Imola

P Padova

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

