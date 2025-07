Licia conduttrice nei cruciverba: la soluzione è Colò

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Licia conduttrice' è 'Colò'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLÒ

Curiosità e Significato di Colò

Hai risolto il cruciverba con Colò? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Colò.

Perché la soluzione è Colò? Colò è un termine usato in Italia, spesso in ambito televisivo, per indicare una conduttrice o presentatrice, specialmente quando si tratta di personaggi noti nel mondo dello spettacolo. Deriva dal cognome di alcune personalità famose, come Licia Colò, nota conduttrice di programmi naturalistici. Quindi, colò è un modo colloquiale per riferirsi a chi conduce programmi televisivi, rendendo il termine familiare e facilmente riconoscibile.

Come si scrive la soluzione Colò

Hai trovato la definizione "Licia conduttrice" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

L Livorno

Ò -

