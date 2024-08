La Soluzione ♚ La Licia conduttrice televisiva La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : COLÒ La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente COLÒ

Curiosità su La licia conduttrice televisiva: È autrice di vari libri che raccontano di animali e delle sue esperienze in giro per il mondo. Licia Colò (Bussolengo, 7 luglio 1962) è una conduttrice televisiva, autrice televisiva, scrittrice e blogger italiana, nota al grande pubblico come presentatrice di programmi di viaggi tra cui Alle falde del Kilimangiaro e per la sua attività di divulgazione scientifica.

