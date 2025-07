Il pannello che dà energia nei cruciverba: la soluzione è Solare

SOLARE

Curiosità e Significato di Solare

Perché la soluzione è Solare? Il termine solare si riferisce a tutto ciò che riguarda il sole, la stella che fornisce energia e luce alla Terra. In ambito energetico, indica pannelli o sistemi che catturano la luce solare per produrre elettricità, contribuendo a una fonte di energia pulita e rinnovabile. Insomma, solare rappresenta l’energia proveniente dal nostro astro più vicino.

Come si scrive la soluzione Solare

S Savona

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

