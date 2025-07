Il libretto di assegni nei cruciverba: la soluzione è Carnet

CARNET

Curiosità e Significato di Carnet

Approfondisci la parola di 6 lettere Carnet: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Carnet? Il libretto di assegni è un insieme di assegni bancari riuniti in un taccuino, pronti per essere utilizzati come strumenti di pagamento. La soluzione carnet indica proprio questa raccolta, un blocco di assegni pronto all’uso. È un modo tradizionale per effettuare pagamenti cartacei, anche se oggi sta lasciando spazio alle transazioni digitali.

Come si scrive la soluzione Carnet

Hai davanti la definizione "Il libretto di assegni" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

R Roma

N Napoli

E Empoli

T Torino

